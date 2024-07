Reprodução/Google Street View Criança foi abandonada em UPA de São Bernardo

Uma mulher é suspeita de ter abandonado um bebê recém-nascido em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento ) de São Bernardo , na Grande São Paulo, na tarde deste domingo (21).

A criança foi encontrada por uma funcionária de limpeza da unidade hospitalar. O recém-nascido estava enrolado com três fronhas e foi colocado ao lado do vaso sanitário. As informações são da Folha de S.Paulo .

De acordo com a publicação, médicos foram acionados e encontraram um bilhete com a frase: "Boa tarde. Por favor, cuidem bem dele e o leve ao médico". Em seguida, o bebê foi levado para o Hospital Municipal de Urgência.

A principal suspeita é uma mulher, que ainda não teve a identidade divulgada, mas foi filmada por câmeras de segurança da UPA. Ela teria entrado no hospital com o bebê por volta das 15h49. Cerca de 15 minutos depois, a suspeita saiu da UPA sem a criança.

A investigação visa encontrar a mulher e denunciá-la por abandono de incapaz. Já a criança ficará temporariamente no Hospital da Mulher.

