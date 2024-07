Reprodução Duas pessoas morreram após quedas de elevadores





No último domingo (30) e segunda-feira (1°), três acidentes com elevadores ocorreram no Rio de Janeiro, resultando em duas mortes e um ferido. A Polícia Civil do estado fluminense já iniciou investigações para apurar as causas dos incidentes que geraram vítimas fatais.

O primeiro acidente ocorreu no domingo, quando Sérgio Gabriel, de 28 anos, ficou preso no elevador do Hospital Municipal Salgado Filho por 16 minutos após a porta descarrilar. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A direção da unidade de saúde anunciou a abertura de uma sindicância para investigar o ocorrido.

Na segunda, o técnico de manutenção Alex Fernandes sofreu um acidente fatal enquanto trabalhava em um elevador de um prédio residencial em Copacabana. O elevador despencou até o poço, causando a morte instantânea do trabalhador.





Mulher ficou ferida após acidente

O terceiro acidente também aconteceu na segunda, na Secretaria Estadual de Fazenda. Uma servidora ficou ferida após o elevador subir descontroladamente até o 20° andar e colidir com o teto.

Ela foi socorrida e levada ao Hospital Souza Aguiar, onde foi atendida e está em recuperação. A Sefaz suspendeu o atendimento em sua sede e a Subsecretaria de Administração do setor iniciou uma investigação interna para descobrir o motivo do acidente.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar os três casos. As autoridades buscam entender as causas dos acidentes. Perícias foram realizadas e os investigadores aguardam os resultados.

