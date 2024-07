Reprodução/Globoplay Grupo quebra regra e atravessa trilha clandestina proibida em SP





Um grupo de pessoas tem arriscado a vida em passeios desacompanhados na Travessia do Funicular, trilha proibida na Vila de Paranapiacaba, na Grande São Paulo. O local é um destino turístico de São Paulo, e recebe vários turistas por ano.

Além disso, o local é um dos acessos ao Parque Estadual da Serra do Mar, localizado em Santo André, no ABC Paulista. A travessia do Funicular é proibida por ser uma das trilhas mais perigosas de São Paulo.

A estrada de ferro, inaugurada em 1867, ligava Jundiaí a Santos. Para chegar até a serra do mar, foi construído um sistema para puxar as locomotivas por cabos de aço, conhecido como Funicular. Esse sistema foi desativado em 1982, e a estrada de ferro, desde então, está abandonada.

O programa Fantástico, da TV Globo, conseguiu uma autorização para mostrar um caminho utilizado pelos operários que construíram a estrada.

O trajeto apresenta diversos obstáculos, os mesmos enfrentados por pessoas que percorrem a trilha sem autorização, muitas vezes filmando para postar nas redes sociais, o que torna a trilha ainda mais perigosa. Essas pessoas se passam por guias para vender passeios pela trilha proibida.

Os trilheiros da Funicular não se preocupam com o estado precário das estruturas ou com as condições climáticas. Como a estrada está totalmente abandonada, caso alguém sofra um acidente, o socorro pode demorar muito a chegar, o que pode ser fatal.

A Fundação Florestal, responsável pela região, conta com apenas 50 agentes para patrulhar uma área de 438 km², equivalente a três vezes o tamanho da cidade de Santo André, onde está localizada a Vila de Paranapiacaba.

Pessoas que atravessam o local de maneira ilegal estão cometendo crime ambiental, além de serem orientadas a recuar do local. Os grupos, porém, de acordo com a reportagem do Fantástico, fugiu pela mata e não foi alcançado.