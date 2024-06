Enzo Souza* Puma lança tênis inspirado em Homem-Aranha Miles Morales

Confira as outras parcerias de marcas com o herói afro-latino-americano da Marvel.

Atenção Cabeças-de-teia! A Puma lançou um tênis para lá de “espetacular” em parceria com a Marvel . O novo Puma Suede combina cores vermelho, preto e branco, apresentando o icônico padrão de teias e o clássico símbolo da aranha no calcanhar para homenagear o uniforme do amigão da vizinhança do Brooklyn, o Homem-Aranha de Miles Morales.

Confira as imagens do novo tênis:

Com um design que captura a essência do herói afro-latino-americano da Nova York da Marvel, o Puma Suede x Miles Morales está disponível em lojas selecionadas nos Estados Unidos, como a Foot Locker, pelo valor de US$ 90 (aproximadamente R$ 496 na cotação atual). Até o momento da publicação desta matéria, ainda não há informações sobre a disponibilidade do produto no Brasil.

Esta não é a primeira vez que o Homem-Aranha de Miles Morales estampa modelos famosos de uma marca. Em 2023, para acompanhar o lançamento do jogo Marvel’s Spider-Man 2, exclusivo para PlayStation 5 , a adidas criou, em parceria com a Sony e a Insomniac Games, versões do tênis Ultra 4D inspiradas na dupla de Homens-Aranha Peter Parker e Miles Morales.

Enquanto o modelo inspirado em Peter Parker se baseia no conceito do seu traje avançado sendo dominado pelo simbionte alienígena que posteriormente dará vida ao vilão Venom, o Ultra 4D de Miles Morales faz parte do novo uniforme do herói, sendo utilizado pelo jovem durante a história do jogo. Veja abaixo os dois tênis:

Além da Puma e da adidas, o Cabeça-de-teia do Brooklyn também estampou um dos modelos mais famosos da Nike , o Air Jordan 1. O tênis, lançado durante a época do filme ‘Homem Aranha: Através do Aranhaverso’, apresenta uma versão do clássico jordan colorway Chicago, com desenhos inspirados nas histórias em quadrinhos do herói, incluindo formas geométricas coloridas que remetem aos portais utilizados pelas múltiplas versões do herói que aparecem no longa metragem.

Confira em detalhes o Air Jordan inspirado no Aranhaverso:

A cada ano, mais parcerias entre as marcas de moda e a Marvel estão surgindo, destacando a popularidade e o impacto cultural do universo (agora, multiverso) do Homem-Aranha na sociedade. Essas colaborações reforçam como o jovem personagem Miles Morales tem se conectado com o público através do vestuário, da cultura afro-latina, e, principalmente, pelo seu estilo único e disruptivo.

