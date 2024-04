Reprodução/Twitter Polícia Civil de Goiás invadiu casa em Aparecida de Goiânia

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) emitiu um comunicado, neste sábado (13), para negar que tenha errado o endereço ao invadir uma casa em Aparecida de Goiânia, na última quinta-feira (11). O vídeo dos policiais arrombando o portão do domicílio viralizou nas redes sociais .

"O mandado de busca e apreensão foi cumprido no endereço correto, constante da ordem judicial, o qual foi obtido mediante investigação técnica, baseada em elementos decorrentes de quebra de sigilo telemático e vigilância policial in loco, devidamente documentados nos autos do inquérito policial de forma sigilosa", diz a nota.

Segundo a Polícia Civil de Goiás, os moradores possuíam ligação com os investigados e ignoraram o chamado dos policiais "por diversas vezes". Por isso, segundo a autoridade goiana, o arrombamento foi necessário.

"Ao chegarem no local, por volta das 06:00 da manhã, os policiais civis bateram no portão e chamaram os moradores por diversas vezes. Estes, por sua vez, recusaram-se a abrir o portão, claramente cientificados de que a polícia judiciária encontrava-se à frente para cumprirem ordem judicial. Após a desobediência reiterada dos moradores, houve a necessidade de entrada forçada na residência", diz o comunicado.





"A investigação em referência denota a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Inegavelmente, havia uma ligação entre a casa objeto da busca e a pessoa que se buscava prender, tanto o é que, esta foi presa em frente à residência citada no mandado judicial, conforme registro das imagens", continua o texto.

Nas imagens amplamente compartilhadas na web, a moradora nega conhecer o alvo da operação. Segundo comunicado, "na mesma data, a Polícia Civil de Goiás cumpriu mais de 80 (oitenta) mandados judiciais em operações policiais realizadas em todo o território goiano."

