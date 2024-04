Reprodução/Diário de Pernambuco De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, os presos foram identificados como Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, conhecido como "Tatu" ou "Deisinho", de 33. Ambos são naturais do Acre e foram transferidos para o presídio federal de Mossoró em setembro de 2023, após participarem de uma rebelião no presídio de segurança máxima Antônio Amaro, em Rio Branco, que culminou na morte de cinco detentos de facções rivais — três deles decapitados.

A Polícia Federal prendeu um integrante do Comando Vermelho (CV) suspeito de dar apoio aos dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró . Ele foi detido em uma pousada na Praia do Futuro, em Fortaleza (CE).

O mandado de prisão foi expedido pela 8ª Vara Federal de Mossoró (RN) e João Victor Xavier da Cunha, tem 25 anos e foi detido na segunda-feira (1º).

Relatório sobre a fuga

Na última terça-feira (2), o Ministério da Justiça emitiu um a nota oficial a respeito das conclusões da apuração de responsabilidades pela fuga da Penitenciária Federal de Mossoró.

Para a Corregedoria-Geral da Secretaria Nacional de Políticas Penais do ministério, não há indícios de corrupção no caso . No entanto, de acordo com a corregedora-geral, Marlene Rosa, há o indicativo de que houve falhas nos procedimentos carcerários de segurança.

A partir dessa conclusão, foram instaurados três Processos Administrativos Disciplinares (PADs) envolvendo 10 servidores. Outros 17 servidores assinarão Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), nos quais se comprometem com uma série de medidas - entre as quais, não podem cometer as mesmas infrações e terão de passar por cursos de reciclagem.

A corregedora-geral ainda determinou a abertura de uma nova Investigação Preliminar Sumária para continuar as apurações referentes às causas da fuga, com foco nos problemas estruturais da unidade federal.

A íntegra do relatório não será divulgada para não prejudicar a nova investigação e os procedimentos correcionais que estão sendo instaurados.