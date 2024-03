Tânia Rêgo/ Agência Brasil Polícia Civil enfrenta problemas





A situação da Polícia Civil, especialmente no interior de São Paulo, tem sido motivo de preocupação para os policiais civis devido à falta de profissionais nas delegacias. Atualmente, a corporação enfrenta uma defasagem de cerca de 17 mil profissionais, sendo os investigadores e escrivães os mais afetados pela carência de pessoal.

Apenas 63% das vagas existentes para policiais civis estão preenchidas. A expectativa entre os policiais é que esse cenário comece a mudar com a realização do concurso público promovido pelo governo do estado de São Paulo.

A esperança é que a contratação de novos profissionais ajude a suprir as demandas nas delegacias, uma vez que a atual defasagem tem prejudicado significativamente o trabalho da corporação.

Investigações importantes têm sido impactadas pela falta de equipe, o que também afeta o registro de boletins de ocorrência. Em algumas cidades, como exemplo, não há mais plantões nos fins de semana, resultando em ocorrências sendo encaminhadas para outras localidades.





Essa situação tem gerado um grande problema operacional para a Polícia Civil, levando a cobranças diretas ao secretário de Segurança Pública e ao governador Társia Freitas para acelerar as contratações e minimizar os impactos negativos.

A expectativa é que essa questão seja resolvida até 2026. Enquanto isso não acontece, os policiais civis seguem enfrentando desafios sem equipe suficiente e precisam lidar com as demandas da melhor forma possível.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp