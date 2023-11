Reprodução Tio Patinhas

Clemilson dos Santos Farias, conhecido como Tio Patinhas, tem 45 anos e é um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho. Ele foi preso e condenado a 31 anos de reclusão por associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa.

Neste ano, sua esposa, Luciane Barbosa Farias, de 37 anos, conhecida como a “dama do tráfico de Manaus”, foi recepcionada pela equipe do Ministério da Justiça duas vezes. Seu nome não conta na agenda oficial da pasta, mas o Ministério admite que ela foi recebida por secretários do ministro Flávio Dino. (Veja abaixo)

Segundo o Estadão, o governo afirmou ser "impossível" detectar previamente a presença de Luciane na comitiva recepcionada na esplanada.

Tio Patinhas é dono de uma extensa ficha corrida, mas, além dos crimes confirmados, há uma série de assassinatos imputados a ele por jornais de Manaus, no amazonas.

Ele também teria financiado a fuga de 35 presos do Centro de Detenção Provisória de Manaus (CDPM) em maio de 2018.

Patinhas nega qualquer envolvimento com associações criminosas e diz que trabalha desde os 10 anos de idade, quando vendia comida na escola. Depois, trabalhou em oficina, restaurante e como vendedor.

Ele se casou com Luciene no dia 30 de outubro de 2012, quando, segundo ele, operava um micro-ônibus para fazer lotação. Na imagem abaixo é possível ver Luciene ao lado de Elias Vaz, secretário do MJ. Ela é a primeira à direita de Vaz.





As investigações mostram que ela abriu um salão de beleza, que seria usado na lavagem do dinheiro do tráfico. O Imposto de Renda de Luciane mostra um enriquecimento de R$ 30 mil em dezembro de 2015 para R$ 346 mil no ano seguinte. Hoje, eles aparecem como sócios em uma transportadora.

Visitas ao Ministério

Luciene esteve em Brasília e se reuniu com o secretário Nacional de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Elias Vaz, em 19 de março. A segunda visita ao MJ ocorreu em 2 de maio, quando ela esteve com Rafael Velasco Brandani, titular da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).

Ela também teve audiências dentro da Pasta com Paula Cristina da Silva Godoy, titular da Ouvidoria Nacional de Serviços Penais (Onasp); e Sandro Abel Sousa Barradas, que é diretor de Inteligência Penitenciária da Senappen.

Luciene Barbosa Farias já foi condenada a 10 anos de prisão por associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público, ela atuaria lavando dinheiro da facção.



Secretário se desculpa

Vaz se desculpou pelo ocorrido e disse à coluna da Bela Megale, do GLOBO, que "nunca passou pela sua cabeça" que ela pudesse ter vinculação criminosa.

"O ministro Flávio Dino nem sonhava que essa pessoa passou por aqui. Claro que ele ficou chateado, porque os bolsonaristas estão usando isso para divulgar essa fake news maluca que busca vincular as facções criminosas com o governo", disse.

Depois do ocorrido, o Ministério afirma que irá alterar as regras de acesso às dependências do órgão. Foram adicionados novos itens às regras. A primeira determinação é de antecedência mínima de 48 horas para que todos os que participarão de reunião ou audiência sejam identificados, sendo obrigatório informar o CPF. A lista com os participantes deve ser enviada por email.

Além disso, o pedido de reunião ou audiência deverá ser enviado por email “para fins de avaliação”.

O ministro Flávio Dino, afirmou ontem que nunca recebeu ninguém associado a facções.

“Nunca recebi, em audiência no Ministério da Justiça, líder de facção criminosa, ou esposa, ou parente, ou vizinho. De modo absurdo, simplesmente inventam a minha presença em uma audiência que não se realizou em meu gabinete. Sobre a audiência, em outro local, sem o meu conhecimento ou presença, vejam a história verdadeira no Twitter do Elias Vaz. Lendo lá, verificarão que não é o que estão dizendo por conta de vil politicagem”, afirmou em rede social.