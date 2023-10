Reprodução/TV Globo Ataque em escola deixa uma menina morta na zona leste de SP

Na manhã desta segunda-feira (23), a Escola Estadual Sapopemba, localizada na zona leste de São Paulo, foi alvo de um ataque com arma de fogo. Uma menina morreu e outras três estão feridas, segundo o Governo do Estado de São Paulo.

Informações preliminares indicam que as vítimas eram todas mulheres. Uma delas foi atingida na cabeça e não resistiu. Outras duas foram baleadas no tórax e na clavícula. Ainda não há informações sobre a terceira ou mais detalhes das vítimas em geral. Elas foram levadas ao pronto-socorro do Hospital Sapopemba.

Como foi o ataque

Por volta das 7h30 desta segunda, um atirador, de 16 anos, entrou no colégio, vestindo uniforme. A Polícia Militar (PM) foi acionada e chegou ao local com cerca de vinte viaturas e um helicóptero. O atirador se entregou à PM e foi levado para o 70º DP (Sapopemba).

Arma era do pai do atirador

Os tiros partiram de um revólver calibre 38. A Polícia Civil afirmou que a arma, legalizada, é do pai do aluno.

Autoridades lamentam o atentado

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse estar "consternado com mais um terrível ataque nas nossas escolas".

A Secretaria Estadual de Educação confirmou ao iG a morte da garota e afirmou que outros dados "sobre o estado de saúde das vítimas e investigação do ataque serão divulgados em breve".

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), informou no X (antigo Twitter) que "o ​​Laboratório de Crimes Cibernéticos do Ministério da Justiça foi acionado para auxiliar a Polícia de São Paulo a aprofundar as investigações".

Solidariedade às vítimas, suas famílias e à comunidade da escola estadual de São Paulo, alvo de ataque com arma de fogo. Laboratório de Crimes Cibernéticos do Ministério da Justiça foi acionado para auxiliar a Polícia de São Paulo a aprofundar as investigações. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) October 23, 2023