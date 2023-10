Reprodução / TV - 22.12.2022 Presidente do PT, Gleisi Hoffmann

A deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, se recupera bem após realizar uma cirurgia de revascularização do miocárdio no sábado (30). De acordo com boletim médico da Hospital DF Star deste domingo (1), a parlamentar respira bem, está conversando e se alimentando.

“[Ela] encontra-se em fase de recuperação, demonstrando resposta positiva à cirurgia realizada. Não há previsão de alta”, diz a nota. Gleisi deve seguir internada por mais pelo menos 6 dias.

Detectado num exame de rotina, o problema que Gleisi apresenta afeta artérias responsáveis por levar o sangue que nutre o coração.

Doença arterial coronariana (DAC)

A doença arterial coronariana (DAC) é o resultado da obstrução das artérias coronárias que irrigam o músculo do coração por placas de gordura que se depositam em seu interior, num processo chamado aterosclerose. A doença pode causar isquemia miocárdica (má irrigação do músculo cardíaco).

Dor ou desconforto no peito é uma das manifestações mais importantes da doença cardíaca, mas é importante frisar que essa sensação também pode indicar outros problemas de saúde, não necessariamente cardíacos. A prevenção da Doença arterial coronariana se dá por meio de uma vida saudável que controle os fatores de risco.

Os pacientes devem regular o peso corporal, aderir a uma dieta saudável que controle a ingestão de gordura e prática de exercícios com acompanhamento médico e de um profissional de Educação Física.

Em caso de dúvidas ou qualquer sintoma estranho, procure sempre um(a) médico(a) para o melhor diagnóstico e tratamento.