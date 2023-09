Valter Campanato/Agência Brasil Gleisi Hoffmann foi operada neste sábado

A cirurgia da deputada federal e presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffman , foi realizada com sucesso neste sábado (30), no Hospital DF Star, em Brasília. A parlamentar passou por um procedimento para colocar um ponte de safena.



"A cirurgia da Gleisi foi uma cirurgia muito bem-sucedida. Melhor impossível, deu certo", disse nas redes sociais Lindbergh Farias, namorado de Gleisi e também deputado federal pelo PT.



"Foi muito importante a gente ter descoberto. Foi um exame de rotina, descobriu essa obstrução coronariana, que na verdade podia levar ela a um infarto", completou Lindbergh, que agradeceu aos médicos.

Deu tudo certo! A cirurgia da @gleisi foi muito bem sucedida e graças a Deus está tudo bem. Obrigado a todos pelo apoio e pensamentos positivos. Forte abraço! pic.twitter.com/GxipEW4vwF — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) September 30, 2023





Gleisi foi internada na quinta-feira (28) para investigar o quadro. O problema que a parlamentar apresentava foi descoberto em um exame de rotina e afetava artérias responsáveis por levar o sangue que nutre o coração.