Reprodução Marcos Nascimento Rocha, empresário morto na Praia Grande nesse sábado (16)

A polícia investiga se a morte do empresário Marcos Nascimento Rocha, de 48 anos, foi um caso de execução. O caso ocorreu na madrugada desse sábado (16), enquanto a vítima estava no carro no bairro Boqueirão, na Praia Grande, litoral de São Paulo. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Irmã Dulce, mas não resistiu e morreu.

Enquanto Rocha esperava um casal de amigos no carro, para quem daria carona, um homem se aproximou a pé e fez três disparos na região do peito da vítima.

Algumas testemunhas afirmaram ter visto o assassino fugindo logo em seguida. Nenhum pertence da vítima foi levado.

A Polícia Militar não conseguiu localizar o suspeito, e a Polícia Civil investiga a possibilidade de que o empresário tenha sido executado. O veículo foi apreendido e permaneceu no local para realização da perícia.