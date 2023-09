Reprodução Mário Esteves é prefeito do Barra do Piraí





O partido Solidariedade anunciou a expulsão do prefeito de Barra do Piraí (RJ), Mário Esteves, devido a uma declaração polêmica em que sugeriu a castração de mulheres no município.

A declaração de Esteves aconteceu durante um discurso realizado na inauguração de uma creche e foi amplamente considerada misógina e desrespeitosa.

O Solidariedade, por meio de uma nota assinada pelo deputado federal Áureo Ribeiro, presidente do diretório estadual do partido, justificou a expulsão de Esteves em razão de sua fala misógina e enfatizou que a sigla não tolera qualquer forma de preconceito.

Antes desse episódio, o Solidariedade em São Paulo já havia determinado a expulsão do advogado Hery Kattwinkel devido a ataques direcionados a ministros do Supremo Tribunal Federal.

É importante notar que Mário Esteves se elegeu prefeito em 2020 pelo partido Republicanos, mas posteriormente migrou para o PROS, que foi posteriormente incorporado pelo Solidariedade.





Após a repercussão negativa do caso, a prefeitura de Barra do Piraí emitiu uma nota oficial, na qual afirmou que Esteves não tinha a intenção de promover práticas danosas ou preconceituosas contra as mulheres. A gestão atribuiu a fala a um momento de descontração durante o discurso.

Mário Esteves também se manifestou sobre o episódio em suas redes sociais, argumentando que as palavras nem sempre refletem as verdadeiras intenções e culpando a repercussão do caso a um erro de comunicação, além de mencionar as particularidades das interações digitais.