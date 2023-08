Arquivo pessoal O corpo de Nilza Maria Aparecida Costa Pingoud, de 62 anos, foi encontrado morta enterrada no quintal de casa em Barretos, SP

Um suspeito de 18 anos, identificado como Leonardo da Silva, foi preso após ser considerado foragido pela justiça, na tarde de terça-feira (1), quando o corpo de Nilza Maria Aparecida Costa Pingoud foi encontrado pela polícia no bairro residencial de Los Angeles em Barretos no interior de São Paulo enterrado no próprio quintal.



Após receber denúncias de possível desaparecimento da mulher, os policiais foram até a casa da vítima e com uma escada conseguiram entrar no imóvel, estava cercado por aparelhagem de segurança.

Já dentro do imóvel, os investigadores perceberam que o jardim de Nilza estava com marcas de violação. Após a investigação, eles localizaram o corpo da mulher de 62 anos enterrado no local.

A polícia suspeita a possibilidade de latrocínio (roubo seguido de morte), uma vez que o celular e a carteira da vítima não foram encontrados na residência. Nilza Maria Aparecida Costa Pingoud vivia sozinha no imóvel.

O delegado responsável pelo caso, Rafael Faria Domingos, informou que uma filha e um sobrinho da vítima estiveram na casa para prestar depoimento à polícia, porém, não forneceram informações relevantes por não terem contato próximo com a mulher assassinada.

Vizinhos contaram aos policiais que, no último sábado (29), um homem desconhecido teria ficar por bastante tempo em frente à casa da vítima e chegou a ser abordado por um vizinho que queria saber o motivo. Ele teria dito ser sobrinho da moradora da casa.

Nilza vivia sozinha na residência há quatro anos, desde que ficou viúva. O corpo da vítima foi encontrado pelas autoridades após vizinhos informarem que ela não era vista por pelo menos uma semana.