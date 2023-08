Divulgação/Ministério Público de Alagoas Luiz Cláudio continuará o tratamento no Recife, com sua família





O pernambucano Luiz Cláudio dos Santos Negromonte passou quatro meses internado em um hospital de Alagoas, sem nenhuma identificação, até ser finalmente reconhecido por sua família na quarta-feira (2).

O paciente foi identificado graças à divulgação de sua foto por parte do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL), que teve repercussão nas redes sociais e imprensa local.

Luiz deu entrada no Hospital Geral do Estado (HGE) em estado grave, após ter sido vítima de um atropelamento no bairro de Pajuçara, em Maceió. Ele sofreu traumatismo cranioencefálico, fratura de fêmur e escápula.





Ferido, sem conseguir falar e sem documentos, Luiz não tinha como informar quem ele é. A identificação difícil quase se tornou impossível quando a coleta de impressões digitais do paciente, realizada pelo Instituto de Identificação, não conseguiu encontrar uma combinação no banco de dados estadual nem nacional. Sem outras formas de identificação possíveis, o MPAL passou a divulgar imagens de Luiz.

Quando a irmã de Luiz acionou as autoridades e apresentou seus documentos, a Polícia Federal emitiu um laudo concluindo que as impressões digitais coletadas no HGE e as que estão nos documentos pertencem a mesma pessoa.

No próximo sábado (5), a irmã de Luiz Cláudio irá do Recife a Maceió para levá-lo de volta à sua cidade natal, onde continuará seu tratamento junto à família. "Isso nos traz alívio, sensação de missão cumprida. Que esse reencontro seja de muito acolhimento para o senhor Luiz Cláudio”, comemorou a promotora de Justiça Marluce Falcão.