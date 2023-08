Divulgação/Polícia Militar Ambiental Policiais encontraram esconderijo de armas e drogas em mata fechada no Guarujá





Policiais que realizam a Operação Escuto no Guarujá, litoral sul de São Paulo , encontraram nesta quinta-feira (3) um esconderijo com drogas e munições de armas. Agentes do Policiamento Ambiental do 3º BPAmb e da Guarda Municipal participaram da Força Tarefa.

De acordo com a Secretaria de Segurnaça Pública de São Paulo (SSP), foram encontradas munições de vários calibres, carregadores de armamento, grande quantidade de drogas, um silenciador e rádio comunicador em uma região de mata.

A operação, que segue sendo realizada, teve como objetivo a demolição de construções utilizadas por traficantes no Morro da Vila Julia. Este foi o mesmo local onde foi encontrada a pistola calibre 9mm que supostamente foi usada na morte do soldado Patrick Bastos Reis, da Rota.





O assassinato do militar no dia 27 de julho desencadeou a Operação Escudo que, desde a última sexta-feira (28), já resultou na morte de 16 pessoas no Guarujá. Em entrevista coletiva, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) chegou a criticar parte do trabalho da imprensa que cobre os desdobramentos do caso.

Ele argumentou que o governo está trabalhando com transparência e que não é fácil realizar uma operçaão em uma área dominada pelo crime organizado.

"Não é fácil entrar em uma área dominada pelo crime organizado. Querem segurança, mas não se querem combater o crime. Vai entrar lá em uma área conflagrada e ser recebido a tiros por gente que 'tá' com fuzil na mão", disse.