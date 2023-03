Reprodução / TV Globo - 20.03.2023 Três homens foram presos por fazer funcionários reféns em restaurante no ABC Paulista

Três suspeitos foram presos após fazerem 20 funcionários reféns em um restaurante em Santo André , no ABC Paulista , na madrugada desta segunda-feira (20). Um dos integrantes do grupo conseguiu fugir.

Os criminosos queriam acessar o cofre do estabelecimento, segundo os funcionários.

As câmeras de segurança do local flagraram quatro homens invadindo o restaurante por volta da 1h da manhã, quando os trabalhadores se preparavam para fechar o estabelecimento. Não havia mais clientes no local.

"Ele botou a arma na gente, perguntou se tínhamos ligados para a polícia. Aí eu disse 'não' e ele mandou a gente se render lá", relatou um funcionário à TV Globo . Um dos reféns conseguiu acionar os policiais.

Quando a PM chegou ao local, os ladrões tentaram fugir, mas três deles foram capturados. As vítimas foram levadas para a delegacia para prestar depoimento.

Os policiais disseram que os bandidos já conheciam o restaurante e sabiam que o dinheiro arrecadado nos eventos do último final de semana estava dentro do cofre .

Os agentes, agora, buscam pelo integrante do grupo que conseguiu fugir e o caso foi encaminhado para o 6°Distrito Policial de Santo André , onde deverá ser investigado.

