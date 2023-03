Divulgação/PMERJ Arquivo: Apreesão de Fuzis na Baixada Fluminense

Entre 1º de janeiro e a última quinta-feira (16), as polícias Militar, Civil , Federal e Rodoviária Federa l apreenderam 222 fuzis no estado do Rio de Janeiro. Em média, três armas deste tipo são recolhidas diariamente pelas autoridades.

As informações foram divulgadas pelo g1 e revelam que as constantes disputas territoriais entre facções criminosas, principalmente na zona Oeste, Norte e Baixada Fluminense , estão também ligadas ao aumento da circulação de fuzis no estado.

Atualmente, existem pelo menos 20 comunidades com confrontos frequentes entre traficantes e milicianos.



Para se ter uma ideia, na quarta-feira (15), a PM apreendeu oito fuzis com traficantes que fugiam da Cidade de Deus , base do Comando Vermelho na disputa por territórios da região de Jacarepaguá . A zona Oeste do Rio é a região onde a PM mais apreendeu fuzis nestes primeiros 54 dias do ano (47) armas deste tipo - uso restrito.

Está cada vez mais comum ocorrências de tiroteios no Rio de Janeiro. São estas regiões mais violentas, os locais onde se concentram o maior número de apreensões de armas de guerra. A Baixada Fluminense vem em segundo lugar, com 27 apreensões. Desse total, 69% ocorreram em áreas dominadas pelo Comando Vermelho , 13% em áreas de traficantes do TCP e 12% em comunidades com milicianos.

