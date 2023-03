Reprodução Filhos Flordelis

O filho adotivo da ex-deputada Flordelis , Lucas Cezar dos Santos de Souza, de 21 anos, pediu autorização à Justiça para deixar o presídio e visitar a família biológica. Desde janeiro deste ano, ele cumpre pena em regime semiaberto, no Instituto Penal Benjamin de Moraes Filho, no Complexo de Gericinó, no Rio de Janeiro , mas ainda não tem o benefício de saídas temporárias.

Ele foi condenado a nove anos de prisão por ter ajudado o irmão, Flávio dos Santos Rodrigues, a comprar a arma usada para matar o pastor Anderson do Carmo , que era seu pai adotivo. Lucas está preso desde junho de 2019, mas foi julgado em novembro de 2021.

A solicitação para visitar a família foi feita pela advogada do rapaz, Fernanda dos Anjos, em 7 de fevereiro. No documento, ela alega que, embora ele seja adotado, tem parentes biológicos vivos e quer ter maior contato com a família.

A juíza Camila Guerin, da Vara de Execuções Penais (VEP) do Rio, determinou, no último dia 13, que Lucas passe por uma exame criminológico, para que se faça uma análise se o preso poderá voltar a cometer crimes caso seja solto. O pedido para que seja feita a avaliação foi feito pelo Ministério Público estadual.

Em regime semiaberto, o preso pode ganhar o direito de sair do presídio e visitar a família em datas previamente estipuladas, para trabalhar ou estudar. O benefício, porém, não é automático e, depois de passar do regime fechado para o semiaberto, a defesa precisa pedir permissão da Justiça para que as saídas ocorram.

Em novembro do ano passado, Flordelis foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão por ter sido a mandante do assassinato de seu marido Anderson do Carmo , e também por outros crimes, como tentativa de homicídio (por tentativas anteriores de matar a vítima), associação criminosa armada e uso de documento falso (por fraudar uma carta mudando a versão do crime).

A filha biológica de Flordelis, Simone dos Santos Rodrigues, foi condenada a 31 anos e 4 meses de prisão . Na mesma sessão na qual Flordelis e Simone foram condenadas, dois filhos da ex-deputada, Marxy Teixeira e André Luiz de Oliveira, além de uma neta, Rayanne dos Santos, foram absolvidos.

Flávio dos Santos Rodrigues foi condenado a 29 anos, três meses e 20 dias de prisão por ter sido o executor de Anderson. Ele também foi condenado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação criminosa armada e uso de documento falso.

Outros dois filhos de Flordelis — Carlos Ubiraci Francisco da Silva e Adriano dos Santos Rodrigues – já foram soltos após terem sido julgados , em abril do ano passado.

Carlos foi inocentado por envolvimento na morte de Anderson, mas condenado por associação criminosa armada. Adriano foi condenado por uso de documento falso e associação criminosa armada. Os dois cumprem pena em livramento condicional.

Flordelis e Simone seguem presas no presídio Talavera Bruce, também no Complexo de Gericinó.

