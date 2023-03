Reprodução - 20.03.2023 Das 11 pessoas que estavam no elevador, três ficaram feridas

Três pessoas ficaram feridas após um elevador que transportava 11 pessoas despencar em um prédio em Mangabeiras , em Maceió .

Imagens de câmeras de seguranças registraram a queda do equipamento, que ocorreu na tarde deste domingo (19). Veja:

🚨VEJA: Elevador com 11 pessoas despenca 1 andar em Maceió, 3 ficaram feridos sem gravidade.



pic.twitter.com/IBZ081JbnG — CHOQUEI (@choquei) March 20, 2023





Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda foi de um andar e as três pessoas que ficaram feridas não precisaram ser levadas ao hospital.

O equipamente tinha capacidade para 8 pessos, mas no momento da queda ultrapassava o limete com cerca de 11 moradores.

