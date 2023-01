Polícia Civil do Rio Grande Sul/Divulgação Mãe confessou matar o filho, mas disse que morte foi acidental

Alexandra Salete Dougokenski foi considerada culpada pela morte do filho, Rafael Mateus Winques , de 11 anos. A decisão foi divulgada no fim da noite desta quarta-feira (18), após o terceiro dia de julgamento no Salão do Júri da Comarca de Planalto , no norte do Rio Grande do Sul . Ela foi condenada a 30 anos de prisão, e a defesa informou que irá recorrer.

A ré foi condenada a 30 anos e 2 meses de prisão, com regime inicial fechado. Dessa pena, 28 anos são por homicídio com 4 qualificadoras. Alexandra foi condenada também por ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual.

A crime aconteceu em maio de 2020, logo nos primeiros meses da pandemia. Rafael desapareceu no dia 15. Alexandra disse à polícia que não encontrou o filho no quarto, onde havia sido visto pela última vez. Ela chegou a dar uma entrevista pedindo ajuda para encontrar o menino.

A Polícia Civil encontrou o corpo de Rafael no dia 25 de maio, dez dias após o desaparecimento, por volta das 17h30. Alexandra Dougokenki confessou o crime, dizendo que teria medicado a criança para acalmá-la. A suspeita foi presa.

Alexandra foi denunciada pelo MP em junho daquele ano. Em dezembro de 2020, ela mudou sua versão, passando a responsabilizar o pai do menino pela morte.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.