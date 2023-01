Carolina Antunes/Presidência da República - 04.09.2020 Segmento. Bolsonaro com policiais rodoviários federais. Categoria é uma das que têm sido beneficiadas com concessões do governo federal na atual gestão

O ministro da Justiça, Flávio Dino, fez um 'limpa' na PRF (Polícia Rodoviária Federal) nos estados e no Distrito Federal e exonerou 26 dos 27 superintendentes regionais na noite desta quarta-feira (19).

As exonerações foram divulgadas em uma edição extraordinária do 'Diário Oficial da União', porém o governo ainda não informou o nome dos profissionais que devem substituir os agentes destituídos dos cargos.

Somente o superintendente da PRF do Piauí não foi exonerado. Hoje, Jairo Lima é quem ocupa de forma interina o cargo

O novo diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira, foi nomeado no último dia 2 de janeiro.

Conflito de interesses

No final do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o então diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques , foi exonerado do cargo. Vasques virou réu por improbidade administrativa por pedir votos para Bolsonaro durante as campanhas eleitorais, enquanto ocupava a liderança da PRF.

