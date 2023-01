Divulgação/Polícia Federal Arquivo: PF

O governo federal publicou, na noite desta quarta-feira (19), em edição extraordinária do 'Diário Oficial da União' , a lista com os nomes de novos diretores da Polícia Federal em 18 estados da federação.

A lista inclui o delegado Leandro Almada da Costa, que também investigou o assassinato da vereadora Marielle Franco . Ele vai comandar a Polícia Federal no Rio de Janeiro (RJ).

Veja quem são os novos diretores por estado:

Rio Grande do Norte: Larissa Freitas Carlos Perdigão;

Mato Grosso do Sul: Agnaldo Mendonça Alves;

Rondônia: Larissa Magalhães Nascimento;

Santa Catarina: Aletea Vega Marona Kunde;

Rio de Janeiro: Leandro Almada da Costa;

Goiás: Marcela Rodrigues de Siqueira Vicente;

Sergipe: Aline Marchesini Pinto;

Pernambuco: Antonio de Pádua Vieira Cavalcanti;

Maranhão: Sandro Rogério Jansen Castro;

Mato Grosso: Ligia Neves Aziz Lucindo;

Tocantins: Reginaldo Donizetti Gallan Batista;

Paraíba: Christiane Correa Machado;

Alagoas: Luciana Paiva Barbosa;

São Paulo: Rogério Giampaoli;

Paraná: Rivaldo Venâncio;

Pará: José Roberto Feres;

Amazonas: Umberto Ramos Rodrigues;

Minas Gerais: Tatiana Alves Torres.

Na mesma edição do 'Diário Oficial da União ', o governo publicou também a exoneração dd 26 superintendentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) quase todo país. Somente o Piauí nãoteve alteração no quadro.

As exonerações foram divulgadas na mesma edição extraordinária, porém o governo ainda não informou o nome dos profissionais que devem substituir diretores da PRF destituídos dos cargos.

