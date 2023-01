Reprodução Marido e sogro de cabeleireira encomendaram morte de 6 pessoas da família no DF

Marido e o sogro são os principais suspeitos por encomendar a morte a morte da cabeleireira Elizamar da Silva, 39 anos, e dos três filhos pequenos . Outras duas mulheres, a sogra e a cunhada do casal estão desaparecidas.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) , um dos presos por suposta participação no crime, confessou que o marido, Thiago Gabriel Belchior, 30, e Marcos Antônio Lopes de Oliveira, sogro dela, o contratram por R$ 100 mil para matar a família .

Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos, disse que outro homem, Gideon Batista de Menezes, de 55 anos, também iria receber parte do dinheiro para matar a mulher, os três filhos e as outras duas mulheres. Gabriel tinha de 7 anos, equanto que os os gêmeos Rafael e Rafaela, 6 anos.

As crianças eram filhas de Thiago e netas de Marcos Antônio. As outras duas vítimas são a mãe e a irmã de Thiago, esposa e filha de Marcos Antônio. Ambos os supostos mandantes, Thiago e Marcos Antônio estão desaparecidos ou foragidos.



Horácio afirmou à polícia que outras duas pessoas participaram do crime. O outro homem contratado, Gideon Menezes, foi pela polícia na manhã desta terça (17), mas obtou por ficar em silêncio.

A Polícia Civil a ideia dos mandantes era de atrair Elizamar ao Paranoá. Thiago, marido da cabeleireira, pediu para a mulher buscá-lo na região sem saber que ela estava com as crianças.

Com as crianças no carro, Marcos Antônio (avô das crianças), Thiago (pai das crianças), Gideon e Horácio (os homens contratados para cometer o crime) levaram as vítimas para uma cidade vizinha a capital federal, Cristalina (GO). Todas as vítimas foram sufocadas e queimadas dentro do veículo, segundo relatos do suspeito na delegacia.

Outro homem, Fabrício Silva Canhedo, de 34 anos, também foi preso, por ser responsável pela vigia das vítimas, que estavam sendo mantidas em cativeiro.

