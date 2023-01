Reprodução TV Indígenas são mortos a tiros no sul da Bahia (18.01.2023)

Dois jovens indígenas sofreram uma emboscada e foram mortos a tiros na noite de terça-feira (17), na BR-101, na região do município de de Itabela, extremo sul da Bahia.

A Polícia Civil disse que as vítimas foram identificadas como Nawir Brito de Jesus, 17 anos, e Samuel Cristiano do Amor Divino , de 25. O crime é investigado pela Polícia Civil .

De acordo com a polícia, os jovens foram surpreendidos por homens armados que desferiram tiros contra eles por volta das 17h na BR-101, no sul da Bahia.

Ambos estavam a caminho do Povoado de Montinho , próximo a uma ocupadas por um grupo indígena que luta pela retomada do território aos povos da etnia pataxós. O grupo ocupou cerca de três fazendas da região, após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

Os disparos foram feitos por homens em uma motocicleta e as vítimas foram atingidas pelas costas. O caso, investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Itabela , ainda está em fase inicial e no há informações sobre 'autoria e motivação' do crime.

Após as mortes, diversos indígenas ocuparam a BR-101 em um protesto contra a violência em Terras Indígenas hoje ocupadas por fazendeiros. A rododiva ficou interditada por cerca de três horas, entre 19h e 22h desta terça (17).

O Movimento Indígena da Bahia e a Federação Indígena das Nações Pataxós e Tupinambás do Extremo Sul da Bahia (FINPAT) pediram reforços na segurança aos povos da região. O sul da Bahia é palco de diversos conflitos entre fazendeiros e indígenas.

