Divulgação/CBMDF Bombeiros foram até o metrô de Brasília para averiguar possível bomba

A Polícia Militar do Distrito Federal descartou neste domingo (1°) a existência de uma bomba na estação de metrô 108 sul , em Brasília . A Esplanada dos Ministérios, onde está acontecendo a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fica a 5,1 km de distância do local.



A suspeita começou após uma mochila ter sido vista perto da estação. De acordo com a PM-DF, eles foram acionados e viram que o objeto estava nos trilhos. Rapidamente, a equipe de segurança fechou o espaço e removeu a mala para verificar se existia explosivo.

“Ela [mochila] está próxima dos trilhos, dentro túnel. A Polícia Militar com cães farejadores tentou identificar o que era, mas até o momento não conseguiu”, informou o porta-voz da PMDF, major Michello Bueno, em entrevista para os jornalistas presentes.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e a polícia iniciará uma investigação. A estação segue fechada e o público está sendo orientado a descer na estação Central para poder chegar até a Esplanada dos Ministérios.

Preocupação com a segurança da posse

No dia 24 de dezembro, o empresário bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, colocou uma bomba em um caminhão perto do aeroporto de Brasília. Ele foi preso e falou em depoimento que tinha como intenção causar o caos durante a posse de Lula.

Desde então, a segurança foi reforçada na capital federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes suspendeu o uso de arma de fogo na capital federal até 2 de janeiro. O objetivo do magistrado é inibir a tentativa de algum atentado contra o novo presidente da República.

A equipe de segurança de Lula realizou uma varredura no hotel em que ele está hospedado. O trabalho também foi estendido ao Congresso Nacional neste domingo para que o petista fosse recebido pelos parlamentares para ser empossado chefe do Executivo federal.

Cogitou-se fazer com que Lula fizesse o desfile em um carro blindado. Porém, ficou decidido na manhã de hoje que o mandatário passasse pelo público no Rolls-Royce presidencial, que é um automóvel aberto.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.