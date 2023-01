Reprodução/Globonews Lula desfilará em carro aberto

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai desfilar no Rolls-Royce presidencial na cerimônia de posse neste domingo (1°) em Brasília. A decisão de usar o veículo ocorreu na manhã de hoje após a equipe do chefe do Executivo federal realizar uma varredura nele e garantir segurança.



Se Lula não mudar de ideia, o desfile será feito em carro aberto, seguindo a tradição. Petistas e o próprio mandatário defenderam a ideia do uso do Rolls-Royce para ter maior contato com o público presente na capital federal, que deve ser de 300 mil pessoas.

A dúvida sobre o uso do automóvel surgiu por causa de uma possível tentativa de terrorismo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No dia 24 de dezembro, um empresário bolsonarista foi preso depois de colocar uma bomba em um veículo perto do Aeroporto de Brasília.

George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, foi preso e confessou que montou o artefato para “causar o caos” na capital federal no dia da posse. O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou a suspensão do porte de armas entre hoje e dia 2 de janeiro para inibir qualquer tentativa de atentado.

Por volta das 14h20, Lula e Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente eleito, vão à Catedral de Brasília. A tendência é que eles sigam no local por cerca de 10 minutos.

Às 14h30, vai se dar início ao cortejo presidencial em carro. O veículo com Alckmin e Lula sairá da Catedral de Brasília e será conduzido até o Congresso Nacional. O percurso durará 10 minutos.

Rodrigo Pacheco (PSD), presidente do Senado, e Arthur Lira (PP), presidente da Câmara, irão recepcionar o presidente eleito e o vice às 14h40. Cerca de 20 minutos depois, começará a sessão solene de posse de Lula.

O deslocamento do presidente e do vice para a Sala de Audiências da Presidência do Senado acontecerá às 15h50. Cerca de 15 minutos depois, Lula deixará a sala de audiências para participar da cerimônia externa de honras militares. Às 16h20, o governante e Alckmin vão para o Palácio do Planalto.

