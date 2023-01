Reprodução/Globo Posse de Lula fez homenagem a Pelé

O presidente do Senado , Rodrigo Pacheco (PSD-MG), solicitou um minuto de silêncio para homenagear Edson Arantes do Nascimento , o Rei Pelé , no Congresso Nacional durante a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na tarde deste domingo (1°). O senador também homenageou o Papa emérito Bento XVI .



Antes de iniciar o rito de posse do petista, Pacheco pediu para as autoridades presentes no local que ficassem em pé e fizessem um minuto de silêncio em respeito a Pelé e Bento XVI, que morreram na semana passada.

O rei do futebol faleceu na última quinta-feira (29), aos 82 anos, e recebeu uma série de homenagens ao redor do mundo. A família do ex-jogador decidiu iniciar a cerimônia de despedida dele a partir desta segunda (2), um dia após a posse de Lula.

Já Bento XVI morreu no último sábado (31), aos 95 anos. Ele estava muito doente há um bom tempo, conforme revelou o Papa Francisco.

Lula se emociona na posse

Lula desfilou em carro aberto no Rolls-Royce presidencial e não segurou a emoção ao passar pelo público. O chefe do Executivo federal saiu da Catedral Metropolitana de Brasília ao lado da primeira-dama Janja , do vice Geraldo Alckmin (PSB) e a segunda-dama Lu Alckmin .

O novo governante do Brasil iniciou o trajeto pela Esplanada dos Ministérios às 14h30. Ele convidou Alckmin e Lu para estarem em seu veículo, reeditando a imagem que fez com José Alencar em 2002. Todos ficaram em pé, acenando para os apoiadores que estão no Distrito Federal.

O trajeto de 1,5 km durou cerca de 10 minutos e Lula se emocionou ao ser ovacionado pelo público. O presidente foi acompanhado por seguranças e pelo fotógrafo Ricardo Henrique Stuckert.

Havia a recomendação de que, por motivos de segurança, Lula não desfilasse em carro aberto. Seguindo a tradição, porém, o presidente desfilou no Rolls-Royce após a equipe do chefe do Executivo federal realizar uma varredura nele e garantir segurança.

Confira como será o restante da cerimônia de posse:

Após discursar para o Congresso Nacional, presidente e do vice vão se deslocar para a Sala de Audiências da Presidência do Senado às 15h50. Cerca de 15 minutos depois, Lula deixará a sala de audiências para participar da cerimônia externa de honras militares. Às 16h20, o governante e Alckmin vão para o Palácio do Planalto.

Às 18h, Lula se reunirá com chefes de estados e autoridades para um jantar. Na sequência, o petista acompanhará os shows que ocorrerão nos palcos Elza Soares e Gal Costa no Festival do Futuro.

