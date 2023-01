Polícia Militar do Distrito Federal Homem foi preso com uma faca em Brasília

A Polícia Militar prendeu um homem na manhã deste domingo (1°) que tentou entrar na praça dos Três Poderes, em Brasília , com uma faca e fogos de artifício. O acusado tinha como intenção acompanhar a cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Segundo informações da PM, o rapaz saiu do Rio de Janeiro e foi pego durante a revista feita pelos militares. O suspeito foi levado para a 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte. Os policiais não informaram quais explicações foram dadas pelo homem sobre estar com a faca e os fogos de artifício.

As pessoas que querem assistir a cerimônia de posse não podem entrar na praça dos Três Poderes com armas brancas ou objetos pontiagudos, garrafas de vidro e latas, hastes de bandeiras, espetos de churrasquinhos, apontador a laser e similares, armas de brinquedo, réplicas ou simulacros, barracas, tendas similares, Fogões e similares, fogos de artifício e artefatos explosivos, dispositivos de choque elétrico ou sonoros, substâncias inflamáveis, drogas ilícitas e quaisquer outros materiais que coloquem em risco a segurança dos cidadãos e do patrimônio.

Veja como será o cronograma da posse:

Às 14h30, vai se dar início ao cortejo presidencial em carro. O veículo com Alckmin e Lula sairá da Catedral de Brasília e será conduzido até o Congresso Nacional. O percurso durará 10 minutos.

Rodrigo Pacheco (PSD), presidente do Senado, e Arthur Lira (PP), presidente da Câmara, irão recepcionar o presidente eleito e o vice às 14h40. Cerca de 20 minutos depois, começará a sessão solene de posse de Lula.

O deslocamento do presidente e do vice para a Sala de Audiências da Presidência do Senado acontecerá às 15h50. Cerca de 15 minutos depois, Lula deixará a sala de audiências para participar da cerimônia externa de honras militares. Às 16h20, o governante e Alckmin vão para o Palácio do Planalto.

A partir das 18h, ele se reúne com chefes de estados de várias partes do mundo para um jantar oficial.

