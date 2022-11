Divulgação PT/Lula Marques - 04.11.2022 O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (esq.) cumprimenta o ministro Ciro Nogueira (dir.)

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), deram início aos trabalhos de transição. O gabinete para a mudança de gestão foi montanto pelo atual governo Bolsonaro no espaço Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) da capital federal e conta com gabinetes, salas de reunião e de trabalho.

A estrutura do gabinete de transição já está pronta para receber a equipe de Lula. O presidente eleito tem planos de conhecer o espaço já nesta semana.

O presidente eleito se reúne com auxiliares e aliados na manhã desta segunda em São Paulo exatamente para definir a agenda de trabalho dos próximos dias.

A estrutura de transição conta com 15 gabinetes para receber outras autoridades; 4 salas de reunião; espaço de coworking com 39 posições; 91 computadores.

A equipe de transição será coordenada por Geraldo Alckmin que terá 50 cargos remunerados para a equipe de transição, além de podem contar com trabalhadores voluntários. A lista com os nomes serão anunciadas esta semana.

Agenda do presidente eleito

Lula pretende iniciar os trabalhos no local ainda esta semana. Nesta segunda-feira, está prevista uma reunião às 10h em São Paulo com integrantes da sua equipe de transição, para definição da agenda.



Lula deve ir também a Brasília visitar o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL); o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber; e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

Nas próxima semana, Lula viajará ao Egito para participar da Conferência do Clima organizada pelas Nações Unidas (ONU), a COP 27.

