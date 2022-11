FreePik Jovem pode ter sido executado

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaborai (DHNSG) instaurou inquérito para apurar a morte de Sidney Jesus dos Santos, na manhã de sábado (5). Segundo informações preliminares, o homem teria sido executado pelo "tribunal do tráfico" da comunidade do Arrastão, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, depois de roubar um estabelecimento na região.



O corpo de Sidney foi removido do local pela Defesa Civil e levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, onde familiares fizeram o reconhecimento. Segundo a especializada, diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

Jovem é morto pelo 'tribunal do tráfico' da Vila Cruzeiro

O jovem Marcos do Nascimento Tavares, de 19 anos, preso injustamente em março deste ano, foi brutalmente assassinado pelo "tribunal do tráfico" da Vila Cruzeiro, na Penha, Zona Norte do Rio, após ser apontado como informante da polícia na comunidade. O rapaz foi queimado, junto com outros dois amigos, no dia 29 de agosto, mas o caso só foi informado pela família dele nesta sexta-feira (4).

Um áudio, obtido pelos advogados da família de Marcos, mostram a origem da acusação que recaiu sobre o jovem ser um informante da polícia. A denúncia teria partido de uma jovem e a ordem da execução do chefe da maior facção criminosa do Rio, o traficante Wilton Carlos Rabello Quintanilha, mais conhecido como Abelha.

A morte de Marcos foi investigada pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros e denunciada ao Tribunal de Justiça do Rio. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) também ofereceu denúncia contra quatro traficantes por homicídio e ocultação de cadáver. Entre os traficantes estão: Carlos da Costa Neves, o Gardenal, Pedro Paulo Guedes, o Urso ou Pedro Bala, Edgar Alves de Andrade, o Doca, e o Abelha.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.