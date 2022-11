Montagem José Dumont é acusado de pedofilia

O ator José Dumont teve um novo pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. A denúncia pelo crime de estupro de vulnerável foi feita pela promotora Janaína Marque Corrêa Melo, da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da Área Botafogo e Copacabana.



Dumont foi preso em flagrante em setembro por armazenar material pornográfico infantil, mas foi solto no dia 12 de outubro . Atualmente, ele é monitorado por tornozeleira eletrônica.

O novo pedido do Ministério Público reforça pedido de prisão preventiva do ator feito pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima no dia 15 de outubro.

De acordo com o delegado Marcelo Maia, o ator representa risco para outras crianças e adolescentes, já que inquérito da Polícia Civil aponta para evidências de que Dumont teria abusado sexualmente de um menino de 12 anos.

A suspeita de estupro motivou o primeiro pedido de prisão contra o ator, que não foi concedido pela Justiça. Na época, foi realizada operação de busca e apreensão na casa de Dumont, onde foram encontrados 240 arquivos de pornografia infantil, gerando a prisão em flagrante. Segundo o advogado da família do menino abusado, outras crianças também podem ter sido vítimas do ator.



