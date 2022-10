Reprodução/RecordTV José Dumont

A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima fez oficialmente uma pedido de prisão preventiva contra o ator José Dumont, ex-rede Globo e que está sendo investigado por estupro de vulnerável.

Anteriormente, ele já havia sido preso em flagrante por armazenar 240 arquivos, entre imagens e vídeos, de pornografia infantil. Porém, foi solto e passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica.

Agora, a Polícia Civil alega que conseguiu reunir evidências sobre um abuso sexual que Dumont teria cometido contra um adolescente e que, em liberdade, o ator representa risco a outras crianças.

A mãe do menor em questão foi ouvida e contou que só soube o que ocorreu com seu filho após vizinhos denunciarem à polícia as suspeitas de estupro no entorno da residência do ator. O advogado da família também endossou que outras crianças podem ter sido vítimas e, fora da prisão, ele poderia coagir as famílias a não falarem nada.

A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima aguarda agora o deferimento da nova prisão preventiva pedida pela 33ª Vara Criminal.