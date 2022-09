Montagem José Dumont é acusado de pedofilia

Nesta quinta-feira (15), a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu em flagrante o ator José Dumont , de 72 anos. Ele estava com vídeos de pornografia infantojuvenil quando foi pego pelas autoridades. Escalado para a inédita novela Todas as Flores , do Globoplay , o artista é investigado por estupro de vulnerável e pedofilia.



A informação inicial foi dada pelo programa Cidade Alerta, da Record, e confirmada pelo Portal IG. Segundo detalhes da polícia, Dumont foi alvo de buscas em uma apuração da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) por ter em posse imagens de sexo envolvendo menores de idade.

O ator também é suspeito de ter se relacionado com um garoto de apenas 12 anos, prometendo ajudá-lo financeiramente. Os dois teriam trocado beijos e carícias íntimas. Esse envolvimento foi flagrado por câmeras de segurança e serviu para que a polícia começasse a investigação.

A Justiça autorizou um mandado de busca e apreensão na residência de Dumont. Os policiais disseram que encontraram na casa do ator imagens e vídeos de sexo envolvendo crianças. Por causa disso, ocorreu a prisão em flagrante, fazendo com que o artista fosse levado para a delegacia.

José faz parte do elenco de Todas as Flores, novela inédita que estreará em outubro na plataforma de streaming Globoplay. Ele interpreta um personagem que faz parte de um esquema de tráfico humano comandado pela vilã Zoe, papel interpretado por Regina Casé.

Ator José Dumont tem carreira de sucesso

O ator tem quatro décadas de carreira na televisão, no cinema e teatro. Seus dois primeiros papéis de sucesso ocorreram na TV Manchete. Ele deu vida ao Gil Marruá, pai de Juma, na primeira versão de Pantanal (1990). No mesmo ano, o artista interpretou Mané Coxo em A História de Ana Raio e Zé Trovão.

Na Globo , esteve no elenco de grandes sucessos como Terra Nostra (1998), América (2005) e Velho Chico (2016). Também trabalhou na Record, atuando em Cidadão Brasileiro (2006), Os Mutantes (2008), Ribeirão do Tempo (2010), entre outras produções.

Seu último trabalho na televisão foi em Nos Tempos do Imperador (2021), novela exibida na faixa das 18h da Globo.

