Serviço de Imprensa do Ministério de Emergência da Rússia Bombeiros combatem fogo em boate em Kostroma, na Rússia

Neste sábado (5), pelo menos 13 pessoas morreram após uma boate pegar fogo na cidade de Kostroma, na Rússia .

"De acordo com informações preliminares, 13 pessoas morreram no incêndio. As informações estão sendo atualizadas", disse o governador da região Sergey Sitnikov. "Cinco pessoas ficaram feridas e receberam assistência médica", acrescentou.

Segundo agências internacionais de notícias, o fogo pode ter começado após um sinalizador ser usado no local. A promotoria da região informou que uma investigação foi aberta para investigar o caso.

O incêndio fez com que o telhado do local desabasse. Equipes de resgate conseguiram retirar cerca de 250 pessoas da boate durante o resgate.

A cidade Kostroma tem 270 mil habitantes e fica a cerca de 300 km de Moscou, nas margens do rio Volga.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.