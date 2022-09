Reprodução Motoboy é intimidado e agredido por PMs, em Manaus





Vídeos que circulam em aplicativos de mensagem e redes sociais mostram políciais militares (PM) rasgando a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de um motoboy. A agressão ocorreu durante uma abordagem na tarde de domingo (25), na Zona Centro-Sul de Manaus. O entregador prestava serviço para um restaurante quando foi abordado pelos PMs.

Veja o vídeo abaixo:

VÍDEO: motoboy é agredido e tem CNH rasgada durante abordagem da PM, em Manaus. O entregador estava prestando serviço para um restaurante quando foi abordado por policiais militares. pic.twitter.com/RUl9wbVKUZ — Felipe Gonçalves 🚩 (@fog_br) September 27, 2022





As imagens mostram uma postura agressiva dos PMs. Na abordagem, um dos policiais solicita documentos ao motoboy com gritos e palavrões. O outro agente aparece segurando uma arma.





"Eles entraram para a esquerda, e eles [a viatura onde estavam os policiais] não deram pisca [alerta]. Aí eu buzinei, e disse 'Dá o pisca, meu patrão', só isso. Daí eu segui normal, e lá na frente eles me encostaram, daí eu parei, e subi a calçada, e eles começaram a me agredir", afirmou o entregador em um áudio enviado a um grupo de amigos.

Ao IG, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informa que tomou conhecimento do fato e determinou instauração do processo administrativo disciplinar pela Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) da Instituição para que o caso seja devidamente apurado e que as medidas administrativas em relação ao ocorrido sejam tomadas.

A PMAM ressalta que não compactua com eventuais desvios de conduta praticados por seus policiais.

