Cientistas que atuam na Dinamarca e na Suécia registraram explosões submarinas próximas aos oleodutos russo da Nord Stream na segunda-feira (26).

As imagens aéreas foram divulgadas por militares dinamarqueses e mostram áreas dos vazamentos com manchas e bolhas visíveis na água.

Se video og fotos af gaslækagerne på Nord Stream 1 og 2-gasledningerne i Østersøen på https://t.co/pj96CN7CDB : https://t.co/7bgt8TljaH #dkforsvar pic.twitter.com/I1zEPaBLYO — Forsvaret (@forsvaretdk) September 27, 2022

O Nord Stream 1 teria sofrido dois vazamentos. Um mais a nordeste da ilha de Bornholm, enquanto o Nord Stream 2 parece ter sido danificado na região do sul de Dueodde.

O momento das explosões, segundo o jornal RT, coincide com o horário em que os vazamentos foram relatados em diversos pontos na região submarina. O vídeo supostamente seria registro do exato momento dos dois primeiros vazamentos registrados nos oleodutos Nord Stream 1 e 2 .

No início do dia, Moscou disse que já deu início à investigação das causas dos vazamentos, sugerindo que os oleodutos foram alvo de sabotagem.

Fontes internacionais como a agência Reuters confirmaram que o sismólogo Bjorn Lund, do Centro Nacional de Sismologia da Suécia (SNSN) , disse hoje à emissora pública SVT que "não há dúvidas que foram explosões".

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que atualmente “nenhuma opção pode ser descartada” sobre as causas do incidente.

Sanções americanas e invasão russa na Ucrânia

O gasoduto Nord Stream 1 foi concluído em 2011, enquanto que as obras de construção do Nord Stream 2 começaram apenas em 2018, após sofreram atrasos atrelados à pressão política e sanções dos EUA à Rússia.

O pipeline foi concluído e pressurizado somente em setembro de 2021, mas nunca ficou entrou completamente em funcionamento. Dois dias antes do início da operação militar da Rússia na Ucrânia , o governo alemão suspendeu sua certificação por tempo indeterminado e rejeitou repetidamente quaisquer sugestões, tanto domésticas quanto de Moscou, para abrir o oleoduto.

