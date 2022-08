Reprodução/RTCG -12.08.22 Massacre em Montenegro deixa 11 mortos e 6 feridos

Pelo menos 11 pessoas morreram durante um tiroteio nesta sexta-feira, 11, na cidade de Cetinje, em Montenegro. Autor dos disparos, um homem, de 34 anos, foi abatido após um confronto com a polícia, relatou a TV estatal RTCG. De acordo com as autoridades, outras seis vítimas ficaram feridas, incluindo um policial.

O massacre aconteceu no bairro de Medovina, cerca de 36 km da capital de Montenegro. Uma disputa familiar teria motivado o bárbaro crime que chocou o país. A RTCG classificou a chacina como incidente mais mortal em décadas na ex-república iugoslava.

De acordo com testemunhas entrevistadas pela emissora pública, o atirador estava fora de si e que disparou de maneira aleatória em pedestres, incluindo crianças. Em nova, o primeiro-ministro de Montenegro, Dritan Abazovic, descreveu o crime como uma "tragédia sem precedentes" no país.

