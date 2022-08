Reprodução redes sociais - 03.08.2022 Bolsonaro participa de culto evangélico na câmara - 03.08.2022

O presidente Jair Bolsonaro foi à Câmara dos Deputados na manhã desta quarta-feira para participar de um culto organizado pela Frente Parlamentar Evangélica. Bolsonaro discursou no local e fez uma fala repleta de referências religiosas, dizendo que o Brasil vive uma "luta do bem contra o mal".

"Nós sabemos o que temos pela frente, uma luta do bem contra o mal. Sabemos o que acontece ou vem acontecendo em outros países que tomaram uma certa direção. Creio que para nós o que outros países sofrem, nós devemos buscar maneiras de não passar pelo mesmo", afirmou o presidente.

A primeira-dama Michelle Bolsonaro, que é evangélica, não esteve presente. Bolsonaro é católico, mas tem entre os evangélicos uma de suas principais bases de apoio. A campanha do presidente deseja explorar a imagem de Michelle para reduzir a rejeição de Bolsonaro entre as mulheres.

