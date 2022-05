Reprodução/Google Maps A Praça Cristiano Ottoni, no centro do Rio de Janeiro

Um universitário de 27 anos foi esfaqueado no abdômen e no braço, na noite desta segunda-feira, na Praça Cristiano Ottoni, em um dos acessos à estação do metrô na Central do Brasil. Renan Rodrigues do Nascimento caminhava em direção à Escola Nacional de Ciências e Estatísticas (Ence/IBGE), na Rua André Cavalcanti, quando, segundo conta o pai do rapaz, foi atacado por uma mulher e dois homens que queriam assaltá-lo.

Como ele estava com um fone de ouvido, não teria escutado o que os bandidos diziam e foi atacado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o estudante foi levado para o Hospital municipal Souza Aguiar, a poucos metros do local do crime, em estado grave.

"Ele saiu de casa, em Irajá, e ia fazer uma prova lá no Ence. Me falaram que ele estava com um headphone quando foi abordado por uma mulher e dois homens. O meu filho ia tirar o fone de ouvido quando foi atacado. Alguém disse: “Mete a faca, nele. Mete a faca, nele”. Uma dessas pessoas esfaqueou o meu filho no abdômen e no braço. Eles fugiram em seguida", disse o aposentado Nivaldo Cirilo do Nascimento, 67.

Renan é filho único. O pai do universitário afirmou que o filho passou por uma cirurgia entre a noite de segunda e madrugada desta terça. Nivaldo afirmou que a direção do hospital Souza Aguiar ainda não passou detalhes do estado de saúde de Renan.

O Corpo de Bombeiros afirmou que foi acionado às 20h08. Uma equipe do Quartel Central socorreu o jovem e o encaminhou para o Souza Aguiar. Ainda de acordo com a corporação, no momento do socorro, o estado de saúde de Renan era grave.

A Secretaria municipal de Saúde (SMS), a Polícia Militar e o MetrôRio foram procurados. Entretanto, ainda não se pronunciaram.

Estudantes pedem mais segurança ao MetrôRio

Universitários do Centro Acadêmico da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio (FND/UFRJ) encaminharam um ofício ao MetrôRio solicitando “providências com relação à segurança do local”.

O memorando destaca que na terça-feira da semana passada (24), por volta das 11h, “uma estudante de Direito da UFRJ sofreu uma tentativa de abuso sexual por um homem que portava uma faca dentro do metrô”. “A estudante precisou se defender sozinha e, depois, contou com ajuda de outras mulheres para prestar auxílio e realizar o boletim de ocorrência”, diz trecho do documento, que finaliza: “Essa situação ressalta o que tem acontecido de maneira sistemática nas dependências da Estação Central, em especial na saída D”.

