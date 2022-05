Montagem iG - 26.05.2022 Genivaldo de Jesus Santos morreu asfixiado dentro de uma viatura da PRF

Jean Coelho, diretor-executivo da Polícia Rodoviária Federal, teve sua dispensa publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (31).

A demissão acontece cinco dias após a morte de Genivaldo de Jesus Santos, asfixiado dentro de uma viatura da corporação em uma espécie de "câmara de gás".

Dispensa foi publicada no DOU e assinada pelo ministro Ciro Nogueira

Antes de assumir o cargo, em 2020, Coelho foi superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina. Ainda não se sabe quem será o substituto.

Allan da Mota Rebello, diretor de Inteligência da PRF, que também já ocupou a chefia de inteligência no RJ, também foi dispensado. As portarias de dispensa são assinadas pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira.

