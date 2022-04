Reprodução/Facebook 7.4.2022 Douglas fazia comentários constantes nas fotos de Elielma

A Polícia Civil do Ceará abriu um inquérito para investigar uma denúncia de importunação sexual por parte do professor Douglas Dâmaso dos Santos, da Universidade Estadual do Ceará (UECE). O docente enviou uma série de mensagens nas quais assedia a também professora Elielma Rodrigues, de 30 anos. A vítima foi aluna do servidor público durante o curso de graduação na instituição de ensino.

Elielma relata ter sofrido investidas de Santos desde quando frequentava a faculdade, sobretudo, nos três primeiros semestres do curso de História, entre os anos de 2010 e 2011, na Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central (Feclesc), campus de Quixadá. Mas desde o começo de 2020 a insistência do professor se transformou em assédio explícito nas redes sociais.

"Lindinha de minha vida, quero beber-te todinha", comentou Santos em uma foto publicada por Elielma no Facebook, em junho do ano passado. A postagem era aberta e os amigos e seguidores da vítima puderam ler o comentário.

Reprodução 7.4.2022 Mensagem enviada pelo professor Douglas Dâmaso dos Santos para sua ex-aluna Elielma Rodrigues e entregue à Polícia Civil do Ceará

Em setembro, Santos voltou a enviar mensagens para a ex-aluna. Dessa vez em particular e usando termos de baixo calão. "Olá nenenzinha de meu coração, acordei hoje com tanta vontade de te chupar todinha", escreveu Santos. "Enterrar-me-ia todinho nessa florzinha linda e gostosa mais que tudo", acrescentou.

A mesma linguagem vulgar voltou à tona em dezembro. Na ocasião, Santos afirmou que estava com vontade de "beber a tua xo...". Após essa última mensagem, Elielma bloqueou o professor nas redes sociais.

