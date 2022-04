Divulgação - 14.11.2021 Ministro do STF, Alexandre de Moraes

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que o diretor-geral da Polícia Federal , Márcio Nunes de Oliveira, apresente explicações sobre a substituição do diretor de investigação e combate ao crime organizado, Luís Flávio Zampronha, efetivada depois que Nunes assumiu o comando da PF, em fevereiro.

A determinação de Moraes foi feita dentro do inquérito que apura suspeitas de interferência indevida do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, após um pedido do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). O ministro deu dez dias para que Nunes se manifeste sobre o assunto.

A Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado (Dicor) é considerada a principal área da cúpula da PF, por ser responsável pelas investigações contra políticos com foro privilegiado e outros grandes casos. A troca foi antecipada pelo GLOBO. Zampronha foi substituído pelo delegado Caio Rodrigo Pellim, que era superintendente da PF no Ceará.

