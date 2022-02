Reprodução PM de folga mata homem em frente à estação das barcas de Niterói

Um policial militar matou, nesta segunda-feira, um homem identificado como Iago Macedo, de 21 anos na Praça Arariboia, em frente ao Terminal das Barcas de Niterói. Segundo a corporação, o agente estava de folga e reagiu a uma tentativa de roubo no local. Manifestantes que protestam no local, no entanto, afirmam que o jovem era vendedor de balas e foi confundido com um criminoso pelo policial.

De acordo com a Polícia Militar, o agente presta depoimento na Delegacia de Homicídios de Niterói sobre o caso junto de outro homem que seria a vítima do assalto.

"O militar tentou intervir na ação e um dos envolvidos teria investido contra sua integridade, sendo atingido por disparo de arma de fogo. O ferido não resistiu. O policial que participou da ação está com um homem, que seria a vítima da tentativa de roubo, prestando depoimento na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. A 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) já foi acionada e acompanha o caso," diz em nota a corporação.