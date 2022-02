Reprodução Homem com tatuagem nazista foi expulso da arquibancada de partida do Brasil de Pelotas

Um torcedor do Brasil de Pelotas foi expulso da partida contra o Novo Hamburgo, que aconteceu neste domingo, por ter em seu corpo tatuadas imagens que remetem ao Nazismo: uma Cruz de Ferro e os dizeres Mein Kampf, título em alemão do livro Minha Luta, de Adolf Hitler. Imagens do homem durante o jogo no estádio Bento Freitas, em Pelotas, circularam na tarde desta segunda-feira nas redes sociais.

Segundo a assessoria de imprensa do clube, o homem foi expulso da arquibancada por ação dos demais torcedores, que se revoltaram com as tatuagens. Após ser confrontado pelos pessoas no entorno, o homem precisou ser escoltado para fora do local pela segurança do estádio. O Clube disse não saber a identidade do homem.

Ontem, um homem foi um expulso da arquibancada pela torcida do Brasil de Pelotas após exibir suas tatuagens neonazistas (Mein Kampf e Cruz de Ferro). pic.twitter.com/f92HR7sTrK — Daiana Santos (@daianasantospoa) February 14, 2022

Por meio de suas redes sociais, o clube publicou uma nota sobre o episódio: "Graças a gerações de xavantes que ao longo de 110 anos nos trouxeram até aqui, o Brasil tem na própria história um instrumento contra qualquer discurso ou ato de discriminação. O amor aos muitos que somos é parte da beleza do clube. É por essa consciência histórica que aqueles, que se sentem representados pelos discursos de ódio infelizmente cada vez mais comuns, são e sempre serão repelidos da Baixada. Quem diz isso não é só o clube, como instituição. É a nossa torcida, que sabe reconhecer ao longe quem não tem dignidade para se dizer Xavante.".

A partida da primeira fase do Campeonato Gaúcho entre o Brasil de Pelotas e o Novo Hamburgo terminou em empate entre o dois time, que fizeram 1 a 1.