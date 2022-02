Reprodução/vídeo Câmera de segurança mostra centenas de aves descendo para as casas como uma nuvem de fumaça preta

Centenas de aves caíram ao mesmo tempo, a maioria já mortas, em Cauhtémoc, na região Norte da Cidade do México. Imagens gravadas por câmeras de segurança, mostram o momento em que os pássaros, da espécie Graúna-de-cabeça-amarela, com nome científico de Xanthocephalus, caem misteriosamente.

Security footage shows a flock of yellow-headed blackbirds drop dead in the northern Mexican state of Chihuahua pic.twitter.com/mR4Zhh979K — Reuters (@Reuters) February 14, 2022

O vídeo viralizou nas redes sociais e internautas especularam sobre o que poderia ter acontecido com as aves e se poderiam representar um risco à população local. Nas imagens, é possível observar que alguns desses animais ainda conseguem recuperar voo, mas boa parte fica no chão. O caso ocorreu na manhã da última segunda-feira.

Segundo a mídia local, um veterinário zootécnico esteve na região e apontou que as aves, que costumam migrar do Norte do Canadá para o Norte do México, onde passam o inverno, poderiam ficar desorientadas após inalar fumaça tóxica, vinda de um prédio, ou até mesmo após receber um choque elétrico, por conta dos cabos de alta tensão.

Especialistas aguardam o laudo da necropsia realizada em vários animais para saber o que realmente aconteceu.