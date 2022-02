Divulgação Sede da 88ª DP (Barra do Piraí)

A Polícia Civil prendeu em flagrante nesta quarta-feira um psicólogo acusado de pornografia infantil . O homem foi preso em Volta Redonda, no Sul Fluminense, enquanto trabalhava em um hospital atendendo pacientes. Entre suas funções, segundo a polícia, também estava o atendimento a crianças.

De acordo com a corporação, agentes da 88ª DP (Barra do Piraí) investigavam uma rede de pedofilia e identificaram que o psicólogo era o responsável pelo repasse de vídeos contendo relações sexuais com crianças, bebês e até animais.

O homem de 29 anos possui pós-graduação em psicologia hospitalar e se descreve nas redes sociais como sócio de empresa e agente de humanização. Ele vai responder criminalmente pelo compartilhamento e armazenamento de imagens pornográficas envolvendo crianças. As penas podem chegar a 10 anos de prisão.