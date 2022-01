Reprodução Motorista agrediu passageiro idoso em Campinas

O motorista de ônibus filmado agredindo um idoso em Campinas, interior de São Paulo, foi demitido pela empresa Expresso Campibus, responsável pelo transporte na cidade.

O vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o condutor e o idoso discutindo com o veículo em movimento. Logo depois, o ônibus para, e o motorista dá três socos no homem, o retira do coletivo e o arrasta pela calçada.

Em nota, a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) confirmou a demissão e afirmou estar trabalhando para identificar o vítima "para prestar o suporte necessário".

"O fato é extremamente grave e inadmissível. A Emdec não compactua com nenhum tipo de violência e essa não é a conduta que um motorista do transporte coletivo deve ter. Independente do que tenha motivado o início da discussão", disse a empresa.

"A Emdec já apura o caso e acionou o departamento Jurídico para verificar quais medidas pode tomar em relação à empresa. A Emdec também faz gestão junto a empresa para que tome as providências cabíveis com o motorista."

Ao UOL, uma passageira que preferiu não se identificar afirmou que a discussão começou após o homem chamar atenção do motorista pela velocidade em que havia fechado a porta, deixando uma passageira presa.

Os passageiros tentaram intervir, mas o motorista continuou com as agressões. O boletim de ocorrência não foi registrado.

