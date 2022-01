Reprodução/redes sociais Renato Oliveira (MDB) detido em condomínio após cometer crime de injúria racial

O vereador Renato Oliveira (MDB), presidente da Câmara Municipal de Embu das Artes, no interior de São Paulo, foi detido depois de uma confusão na piscina de um condomínio em Curicica, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O caso ocorreu no último domingo (23/1). De acordo com testemunhas, ele ofendeu moradores e um funcionário com frases racistas.

O vereador Renato Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Embu das Artes (SP), foi detido aqui no Rio depois de ofender moradores e um funcionário com frases racistas na piscina de um condomínio.



Um policial teve que entrar na água para prender o vereador @sbtrio pic.twitter.com/JEmeSFK62w — Diego Sangermano (@disangermano) January 24, 2022

Em vídeos que circulam nas redes sociais, um policial militar precisou entrar dentro da piscina, ele segurou Renato para tentar contê-lo, enquanto isso ele resistia dentro da água à prisão.

Os moradores fizeram coro para a polícia retirar da piscina o vereador acusado de racismo.



Aplausos para o PM que pulou na piscina 👮🏿 @sbtrio pic.twitter.com/YUVe9kEplc — Diego Sangermano (@disangermano) January 24, 2022

Em seguida, ele é retirado da piscina com a ajuda dos moradores e puxado pelo braço por outro policial militar que estava fora da piscina e é levado à força para fora do local. Os moradores aplaudiram a ação da polícia.

Em nota, a Polícia Militar afirma que foi acionada, o vereador resistiu à prisão e foi conduzido para a 32ª DP (Taquara) e liberado em seguida. Ele responderá em liberdade pelos crimes de injúria racial e resistência à prisão. De acordo com a Polícia Civil, o inquérito vai ser encaminhado para a Justiça.