Zoe Schaeffer / unsplash Homem furtou queijos em sacolão de Belo Horizonte (MG)

Na madrugada desta segunda-feira (3), um homem de 21 anos foi preso após furtar três tipos de queijo em um sacolão de Belo Horizonte, em Minas Gerais . O rapaz foi capturado pelos policiais no telhado do estabelecimento, no bairro Glória, localizado na região noroeste da capital mineira.

A Polícia Militar foi acionada por uma empresa que percebeu a presença do suspeito por meio de imagens de segurança. Assim que se dirigiram ao estabelecimento, os policiais ouviram um barulho e cercaram o local.

O homem foi avistado no telhado do sacolão tentando se esconder dos agentes. Para fazer a captura, uma aeronave da corporação precisou ser mobilizada.

Com ele, três tipos de queijo foram encontrados: canastra, três minas e três muçarelas. Além disso, 19 barras de chocolate estavam com o suspeito.